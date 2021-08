C'è ancora distanza tra l'offerta della Fiorentina e la richiesta del Lille per Zeki Celik. Secondo quanto riporta Sky, i viola hanno messo sul piatto 8 milioni di euro, mentre i francesi continuano a chiedere 12. La dirigenza del club gigliato è dunque al lavoro per abbassare le richieste del club campione in carica di Ligue 1.