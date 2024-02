CECCHI GORI, Insufficienza respiratoria. Situazione grave

FirenzeViola.it

Sulle sue colonne odierne, la Gazzetta dello Sport riporta le condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. L'ex patron della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma per insufficienza respiratoria. Cecchi Gori era andato per accertamenti lunedì mattina al policlinico Gemelli di Roma. L'ottantunenne fiorentino aveva i battiti bassi e non si sentiva bene, così il medico che lo segue da anni, il Professor Landi, aveva deciso di tenerlo in ospedale. Nella notte tra lunedì e martedì le sue condizioni sono peggiorate, ha avuto una crisi respiratoria ed è stato trasferito in terapia intensiva. Al policlinico stanno cercando di tutelare la sua privacy, ma da quanto filtra da persone vicine pare che il quadro di instabilità clinica sia molto serio.

Accanto a lui l'ex moglie Rita Rusic che, come raccontato dall'amico e collaboratore di Cecchi Gori Angelo Perrone, è stata fondamentale. Queste le parole di Perrone a 'Storie Italiane', programma su Rai tre: "Rita aveva sentito il professor Landi perché Vittorio aveva accusato dei disturbi e avevano preventivato un ricovero per accertamenti. È stata una fortuna che già fosse in ospedale, visto che durante la notte ha avuto una crisi respiratoria. Nel pomeriggio di martedì c’è stata qualche avvisaglia di miglioramento, ma la situazione resta molto delicata". L'ex presidente viola a febbraio 2020 era stato arrestato per reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta, per il crac della casa di produzione Safin. Condannato a 8 anni, 5 mesi e 26 giorni, gli era stato concesso di scontare la pena ai domiciliari per l'età e la situazione clinica. Cecchi Gori aveva chiesto la grazia che, come raccontato da Perrone gli era stata negata la grazia.

Infine le ultime notizie riguardanti il ricovero le ha fornite l'ex compagna Valeria Marini: "Il medico che lo segue mi ha detto che le condizioni stanno migliorando. È in terapia intensiva per questa insufficienza respiratoria e ora è sotto controllo, ma il medico mi sembrava più tranquillo. Se possibile, più tardi lo andrò a trovare. Speriamo bene, lui è un uomo forte". Intanto dai vari social giungono messaggi di auguri all'ex patron viola da tanti tifosi della Fiorentina.