FirenzeViola Catherine e Joseph Commisso ringraziano la Fiorentina: "Rocco sarebbe stato orgoglioso"

Fa festa la Fiorentina dopo il successo sul Bologna. A fine partita Catherine e Giuseppe Commisso hanno chiamato il Direttore Generale Alessandro Ferrari per fare i complimenti a Paolo Vanoli e a tutta la squadra, per come hanno giocato e per come hanno lottato dall’inizio alla fine. "Rocco sarebbe stato davvero orgoglioso di questo successo. Grazie di cuore”, le parole al gruppo squadra. Negli spogliatoi è poi proseguita la festa nel nome di Commisso, con tecnico e giocatori che hanno intonato: “Rocco, Rocco, Rocco”, ed è seguito un lungo applauso.