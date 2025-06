Cataldi e un riscatto non ancora certo. Tornerebbe volentieri alla Lazio con Sarri

Non è ancora chiaro il futuro di Danilo Cataldi, in prestito alla Fiorentina con diritto di riscatto dalla Lazio per 4 milioni di euro. Una cifra molto bassa che i viola possono spendere se convinti dalle condizioni fisiche del regista, quest'anno spesso fuori per problemi muscolari. La società viola sta riflettendo e aspetta il parere del prossimo allenatore, ma dal canto suo il centrocampista sarebbe entusiasta di tornare in biancoceleste con Sarri come play in più. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.