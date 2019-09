CASTROVILLI, Rinnovo? Sì, siamo a buon punto

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport: "Spero di continuare così, di migliorarmi. E se arriverà la Nazionale sarò felicissimo. Ci spero, e anche tutta la mia famiglia con me. Rinnovo? Sì, siamo a buon punto. Non vedo l'ora di firmare e rinnovare. Siamo veramente una grande squadra e in questo campionato possiamo fare molto bene. Il Milan è un'ottima squadra, davanti avremo un avversario tosto e davanti al proprio pubblico. Quindi sarà una bella partita in cui cercheremo di fare meglio, e vincere".

Quindi, ha parlato anche dei suoi esordi: "Non credevo di giocare titolare. Ho iniziato per strada, ma mi ero iscritto alla scuola di danza. Dopo la morte di mio nonno, grande tifoso del Bari, ho deciso di iscrivermi alla scuola calcio del mio paese. Da lì, due-tre mesi e mi ha chiamato il Bari. Altri due mesi e la mia famiglia non ce la faceva più: dovevo decidere se lasciare tutto o continuare. Mio zio mi ha detto di proseguire e da lì ho dovuto ripagarlo. La danza mi sta aiutando tanto, nei movimenti e nei gesti del campo. Le parole di Montella non me le aspettavo... Da bambino simpatizzavo tanto il Milan, per Kakà. Ricevere la standing ovation è stata un'emozione unica, non me lo sarei mai aspettato. Credono in me e voglio continuare così".