CALENDARIO, A pranzo col Torino, notturna con la Lazio

La Lega ha reso noti gli anticipi e i posticipi delle giornate 21, 22 e 23. La Fiorentina giocherà il lunch match con il Torino il 19 gennaio, il 26 gennaio (domenica) si giocherà alle 20.45 il big match con la Lazio; infine nella 23esima giornata la Fiorentina affronterà il Genoa domenica 2 febbraio alle 15.

In generale, come si legge sul sito della Lega serie A, "Juventus-Milan è in programma sabato 18 gennaio alle 18.00, poco prima di Atalanta-Napoli. Napoli-Juventus si affrontano il fine settimana successivo sempre di sabato alla stessa ora, Lazio-Fiorentina si gioca domenica 26 gennaio alle 20.45, mentre la 23^ giornata propone il derby di Milano, Milan-Inter domenica 2 febbraio alle 18.00, seguito alle 20.45 da Roma-Napoli.

La 21^ giornata comincia venerdì 17 gennaio con Roma-Genoa alle 20.45. Il giorno successivo si giocano in fila dalle 15.00 alle 20.45 Bologna-Monza, Juventus-Milan e Atalanta-Napoli. La domenica si riparte all`ora di pranzo con Fiorentina-Torino per poi proseguire con le due sfide salvezza Cagliari-Lecce e Parma-Venezia. Alle 18.00 Hellas Verona-Lazio e in serata Inter-Empoli. Como-Udinese chiude il programma della giornata lunedì alle 20.45.

Tocca a Torino-Cagliari aprire la giornata successiva in cui spiccano Napoli-Juventus, sabato alle 18.00 e Lazio-Fiorentina domenica alle 20.45. Nel pomeriggio di sabato scendono in campo anche Como e Atalanta alle 15.00 ed Empoli-Bologna alle 20.45. Domenica alle 12.30 Milan-Parma, seguita da Udinese-Roma alle 15.00 e Lecce-Inter alle 18.00. Due sfide in calendario lunedì: il derby veneto Venezia-Hellas Verona alle 18.30 e Genoa-Monza in serata.

Venerdì 31 gennaio Parma-Lecce inaugura la 23^ giornata. Due match sabato 1 febbraio alle 15.00: Monza-Hellas Verona e Udinese-Venezia. Alle 18.00 c`è Atalanta-Torino, seguita da Bologna-Como. Domenica alle 12.30 la Juventus ospita l`Empoli, mentre alle 15.00 c`è Fiorentina-Genoa. Alle 18.00 Milano si ferma per il derby tra Milan e Inter, poi l`attenzione si sposta sull`Olimpico per Roma-Napoli. Chiude il turno di Serie A Enilive Cagliari-Lazio alle 20.45".