CALAMAI, Società, guerra finita: dialogo con istituzioni

FirenzeViola.it

Nel consueto "Caffè nero bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai si è espresso così riguardo alla nuova politica, del dialogo, che Rocco Commisso sembra aver intrapreso con le istituzioni: "Stamani la riflessione non è dedicata al campo ma ad aspetti di più ampio respiro. Nelle ultime settimane e direi in generale in questo inizio di stagione, ci sono dei segnali importanti che arrivano dalla società. Per esempio il Presidente Commisso e il Direttore Generale Ferrari hanno aperto un dialogo nuovo e produttivo con l'amministrazione comunale incontrando la Sindaca Funaro.

Per carità ci sono delle divergenze ovvie, come in ogni situazione democratica, però niente guerra e conflitti bensì dialogo. Ieri altro importante momento istituzionale perché il Commisso e Ferrari hanno pranzato insieme al Governatore della Toscana Eugenio Giani, altra figura che nell'ultimo periodo aveva avuto delle problematiche con la società viola. Il dato importante è che siamo passati dalla guerra contro tutti al dialogo con tutti e questa credo che sia una vittoria importante per la Fiorentina e per Firenze".