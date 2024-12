CALAMAI, Quarta via? Ok ma Valentini non basta

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento col "Caffè Nero Bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeVioladurante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto un pensiero all'addio di Lucas Martinez Quarta: "È stato un Natale argentino grazie a questa accelerazione del River Plate per il difensore viola. Io però penso che qualcosa dietro a questo punto andrà fatto, non basta l'arrivo di Valentini. Non facciamo l'errore di fare l'equazione: fuori Quarta dentro Valentini".