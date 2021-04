CACERES, Ci manca qualcosa per vincere

Martin Caceres, difensore della Fiorentina, ha parlato ai canali del club dopo la sfida contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: "Possiamo dire che è un punto d'oro. Abbiamo fatto una grande partita con alti e bassi come tutti, ma il punto ce lo portiamo a casa. Ci manca sempre qualcosa per vincere, in questo ultimo periodo non ci sta andando benissimo e non stiamo facendo molti punti però, al di là che rimanere con l'uomo in meno è difficile per tutti, ci manca parecchio, abbiamo fatto un altro cambio di allenatore, ma la squadra è tranquilla, sa che ci giochiamo molto in queste partite e darà il massimo come sempre si fa. Atalanta? In questo periodo che ci sia Juventus, Atalanta o Genoa sono tutte partite difficili. Bisogna pensare partita per partita a fare punti, si accorcia sempre la classifica. Ci sono poche partite da giocare, faremo il meglio. In questo ultimo periodo non stavamo trovando risultati, ma stavamo andando bene. Siamo tornati con Beppe e ci serve una persona che ci carica sempre perché questo periodo è stato un po' storto. Il gruppo è consapevole che si sta giocando parecchio, con tranquillità bisogna andare partita per partita e fare punti".