C. SPORTIVO, Novità per Women's e sett. giovanile

La Fiorentina fa le prove per un Centro Sportivo unico. Lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come ai Campini di Campo di Marte in queste settimane non si alleni solo la prima squadra maschile ma anche le Women's, che usufruiscono delle strutture, dei macchinari e dello staff della squadra di Iachini. Il campo purtroppo è uno solo, e per quello c'è l'impianto di San Marcellino.

La strada futura è già tracciata a Bagno a Ripoli, ma molte novità si percepiscono già adesso. Come anche per il settore giovanile, nel quale i tecnici spesso seguono le sedute di Iachini e hanno stretto contatto con lo staff della prima squadra. E l'Under 15 e 16 si cambiano non di rado al centro sportivo, anche se poi vanno sui campi dell'Olimpia. Insomma, c'è solo da aspettare la costruzione del Centro Sportivo a Bagno a Ripoli per portare a compimento un processo già iniziato quest'anno.