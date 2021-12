BUDEL, Partita stupenda, espulsione non c'è. Il tifo..

Alessandro Budel, ex giocatore ed attuale commentatore di DAZN, ieri al Franchi ha detto la sua sulla partita: "Partita stupenda, sul piano del gioco e della qualità. Peccato per l'espulsione di Biraghi che ha rovinato la partita perché il ritmo è rallentato. Certe ammonizioni bisogna capire la dinamica, le braccia le usi quando corri, se poi Berardi si abbassa e prende il gomito lui, poteva essere fallo. Inzaghi quante volte ha usato le braccia più il VAR quanti gol avrebbe fatto in mano? La prima ammonizione ci sta, ma la seconda non c'è. Non sembrava una gara del campionato italiano, con due allenatori propositivi, che vengono dalle categorie inferiori. La Fiorentina abbassandosi non ha rischiato nulla ma quando punti sul piano offensivo ci sta di prendere gol. Se fossi un tifoso viola sarei felice di andare allo stadio e vedere una partita così, con giocatori di qualità. E se non fosse rimasta in dieci l'inerzia era a favore viola. Pubblico che ha applaudito anche sullo 0-2? Incredibile il clima che si respirava, i tifosi hanno caricato la squadra anche perché ha visto che poteva aver segnato tre gol. Vlahovic? Si intravedeva che era un giocatore forte ma non pensavo a questo livello. Ora lo marcano anche di più ma quando trova spazio ti ammazza. Scamacca può essere il sostituto? Interpretano il ruolo in maniera moderna, si buttano negli spazi, hanno tiro. A Scamacca manca giocare, Vlahovic è esploso prima"