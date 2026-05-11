Bucchioni sicuro: "Viola, è Grosso il prescelto: c'è solo da convincere il Sassuolo"
FirenzeViola.it
Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del momento della Fiorentina, alla luce della salvezza e della scelta che il club dovrà fare sul fronte nuovo allenatore. Ecco le sue riflessioni in merito: "Anche a Firenze si dovrebbe ricomporre una coppia ex Juve, fra il ds Paratici e Grosso che proprio lui lanciò nella Primavera bianconera.
I contatti risalgono a due mesi fa, ora che la Fiorentina è salva sarà confermato l’addio di Vanoli, l’uomo della salvezza, per ripartire con un progetto nuovo. C’è da convincere il Sassuolo, ma Grosso ha già parlato con Carnevali e una soluzione si troverà".
Pubblicità
Primo Piano
Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può piùdi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
Copertina
Tommaso LoretoManca sempre meno alla fine dell'agonia, oggi le prime risposte. Da quelle dovrà per forza ripartire la Fiorentina
Alberto PolverosiIl "doppio" Kean ormai è un caso. Rendimento deludente nella Fiorentina con un gol ogni 255', entusiasmante in Nazionale con una rete ogni 56': cederlo o confermarlo sperando nel ritorno del vecchio bomber?
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com