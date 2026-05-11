Bucchioni sicuro: "Viola, è Grosso il prescelto: c'è solo da convincere il Sassuolo"

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Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche del momento della Fiorentina, alla luce della salvezza e della scelta che il club dovrà fare sul fronte nuovo allenatore. Ecco le sue riflessioni in merito: "Anche a Firenze si dovrebbe ricomporre una coppia ex Juve, fra il ds Paratici e Grosso che proprio lui lanciò nella Primavera bianconera.

I contatti risalgono a due mesi fa, ora che la Fiorentina è salva sarà confermato l’addio di Vanoli, l’uomo della salvezza, per ripartire con un progetto nuovo. C’è da convincere il Sassuolo, ma Grosso ha già parlato con Carnevali e una soluzione si troverà".