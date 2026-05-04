Brescianini: "Ho sempre creduto nella salvezza e manca poco"

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Prima del fischio d'inizio di Roma-Fiorentina, il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato così a DAZN: "A gennaio abbiamo deciso di fare questa scelta e ho sempre creduto fin dal primo momento che saremmo riusciti a portare la nave in porta. È stata una stagione difficile ma abbiamo queste ultime partite per chiudere al meglio"