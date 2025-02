Bove, incontro a breve Abodi-Federazione Medico Sportiva. Il futuro può essere anche in Italia

Sulle sue pagine sportive, Il Messaggero torna sui movimenti che sta attuando il governo per provare a far tornare Edoardo Bove a giocare anche in Italia. A dare una piccola speranza sul centrocampista della Fiorentina, vittima di un arresto cardiaco lo scorso 1° dicembre contro l'Inter, è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi una settimana fa. Inoltre, aggiunge il quotidiano romano, c'è già stato un contatto tra il Ministro e il presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco, a cui farà seguito un incontro a stretto giro di posta per far luce sulla situazione dell'ex giocatore della Roma.

Nel nostro Paese, a differenza che all'estero, la Nazione si fa carico della salute del cittadino, che ovviamente mente al primo posto la salute della persona prima che lo spettacolo. Per questo, i medici intendono soffermarsi sul problema che ha avuto Bove in campo più di due mesi fa, piuttosto che sulla presenza del defibrillatore. Secondo i nostri protocolli infatti, non è il pacemaker a negare l'idoneità sportiva, quanto il rischio grave e serio di incombere in ricadute dello stesso genere. Dunque, da dicembre stanno andando avanti i controlli medici approfonditi nei confronti di Bove, ed è lì che vogliono scavare i dottori. Edoardo non potrà giocare in Italia - si legge sul giornale romano - se dagli esami emergeranno malformazioni genetiche che non erano state palesate in passato. In base a questi esiti, si deciderà il futuro calcistico del centrocampista.

Abodi ha chiesto delucidazioni in merito e incontrerà appunto il presidente Casasco, ma il suo futuro sportivo ad oggi appare più probabilmente fuori dall'Italia. A tal proposito, scrive il quotidiano, un club che potrebbe affacciarsi sul giocatore è l'Everton, società inglese della famiglia Friedkin, stessi proprietari della Roma, casa madre a cui farà intanto rientro Bove al termine della stagione, in quanto giocatore di proprietà dei giallorossi.