Abodi: "Vedremo se ci sono soluzioni per far tornare a giocare Bove in Serie A"

vedi letture

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha parlato ai media presenti a Sanremo, a margine di un evento sulla Liguria Regione europea dello Sport 2025, riguardo le regole italiane, riguardo a chi, dopo un malore, ha necessitato l'inserimento di un pace-maker sottocutaneo, come Edoardo Bove. Queste le sue parole riportate da Italpress: "Sono molto contento che partecipi a Sanremo, è una testimonianza di attenzione sul tema della salute. Lo incontrerò anche io nei prossimi giorni perché voglio capire, non soltanto da lui ma anche dai medici che lo hanno preso in cura.

Sicuramente avremo modo di parlare con chi di dovere per rivedere i protocolli medico sanitari in Italia, per capire se ci sono soluzioni per poter tornare a giocare a chi ha avuto un problema come Edoardo Bove. Come accade in Inghilterra. In questo caso è giusto ascoltare il giudizio di esperti".