BORJA, Addio al calcio vicino ma resterà a Firenze

Inizieranno molto presto le vacanze all’estero per il centrocampista della Fiorentina Borja Valero: lo spagnolo, sotto contratto con il club viola fino al prossimo 30 giugno, domani partirà assieme alla sua famiglia in direzione Spagna (tornerà a casa sua, a Madrid, dove non va da uno tempo) e secondo quanto appreso da Firenzeviola.it deciderà assieme ai suoi cari che cosa fare in via definitiva del proprio futuro.

L’ipotesi più probabile è che Borja - che sarà svincolato tra dieci giorni - possa scegliere di dire addio al calcio giocato ma di restare in ogni caso a vivere a Firenze, visto che non troppo tempo fa ha fatto il definitivo trasloco dalla Spagna. Da capire se la sua storia con la Fiorentina potrà continuare (ovviamente non nel ruolo di calciatore ma in altre vesti).