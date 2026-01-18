Bol-Fio, 1' di silenzio per Rocco: qualche tifoso rossoblù fischia
FirenzeViola.it
Minuto di silenzio in ricordo di Rocco Commisso allo stadio Dall’Ara, prima di Bologna-Fiorentina. Un momento di commemorazione che non è stato osservato da una parte di tifosi della curva rossoblù, che ha intonato cori contro la squadra viola per poi essere messa a tacere da un altro gruppo di sostenitori bolognesi.
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
Andrea GiannattasioUna vita nel calcio: Commisso dal centrocampo della Columbia alla guida della Fiorentina
Alberto PolverosiItaliano lascia ancora gli spazi e Kean può far male al Bologna. Attenzione però al rapido recupero-palla dei rossoblù. La Fiorentina non può permettersi una sconfitta
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com