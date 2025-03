Boccata d'ossigeno. la Repubblica: "Palladino bravo a liberare la qualità del suo calcio"

"È presto per dire se la Fiorentina ha davvero svoltato e ha trovato la strada giusta per recuperare il tempo perduto, ma questa è una bella boccata di ossigeno per uscire dalla crisi e lavorare con serenità". Così scrive la Repubblica (ed. Firenze), nel suo editoriale di oggi curato da Giuseppe Calabrese, a proposito della grande vittoria della Fiorentina contro la Juventus. "La nuova soluzione a centrocampo garantisce qualità e velocità, profondità e forza. Un equilibrio nuovo che giova a tutta la squadra. Forse, ma lo diciamo piano per evitare di essere smentiti, è questa la formula migliore per permettere alla Fiorentina di rendere al meglio.

Palladino è stato bravo a non perdere la testa davanti alle critiche e a tenere unita la squadra nel momento di maggiore difficoltà. Ed è stato altrettanto bravo a liberare la qualità di un gruppo che aveva perso il senso del suo calcio. Ora sembra (e ribadiamo sembra) che il peggio sia alle spalle e che la Fiorentina abbia di nuovo un suo equilibrio", scrive il quotidiano locale.