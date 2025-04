Biraghi si è già preso il Torino, ora è pronto il riscatto: contratto fino al 2027

vedi letture

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Cristiano Biraghi. A due mesi dal suo arrivo in granata l'ex capitano della Fiorentina si è dimostrato un ottimo affare per i piemontesi.

Non solo per le prestazioni sul campo ma anche e soprattutto per il ruolo di leader che si è subito guadagnato all'interno dello spogliatoio. Il riscatto per la cifra di un milione sembra solo una formalità. Negli accordi con la Fiorentina l'obbligo scatterebbe al raggiungimento di un certo numero di partite giocate, ma il Torino non aspetterà. Il club granata è contento del terzino sinistro classe 1990 e, dopo il riscatto, è pronto ad allungare il suo contratto fino al 2027.