Dagli inviati
Dall'Inghilterra: Mandragora e Viti si allenano a parte, nessun infortunio per loro
Prosegue la seduta pomeridiana della Fiorentina presso il centro sportivo del Leicester City. Nell'allenamento che sta dirigendo Stefano Pioli due assenze (oltre ad Alessandro Bianco, che sta svolgendo lavoro individuale sul campo): si tratta di Mattia Viti e Rolando Mandragora. I due stanno lavorando sul campo secondario del centro sportivo con un preparatore per una seduta individuale già prevista, non legata a infortuni o acciacchi fisici.
