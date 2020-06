BARONE, Voglio portare mia esperienza in Lega

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone si è così espresso sulle tematiche più attuali: "La squadra si sta allenando bene, i ragazzi sono carichi e non vedono l'ora di tornare a giocare. Abbiamo fatto le cose per bene e con la massima attenzione. Siamo curiosi di vedere come sarà il ritorno in campo, ma siamo comunque fiduciosi dato che ieri c'è stato un ritmo interessante. Iachini ha avuto il virus ma ora sta bene, è un uomo molto forte. Vorrei anche ringraziare tutti i tifosi che hanno aspettato tutto questo tempo, così come un ringraziamento va a istituzioni, giocatori e staff".

E' possibile la rincorsa all'Europa?

"E' un campionato molto strano, non si riesce a immaginare come sarà la ripresa, i ritmi di gioco, l'assenza dei tifosi... Per noi quest'ultimo è un aspetto molto importante, perché i nostri sostenitori sono un uomo in più".

Regole in caso di positività alleggerite?

"Tutte le società stanno facendo uno sforzo per seguire il protocollo. Tornare a giocare significa voler finire la stagione e quindi mi auguro che tutto fili liscio, ma ci vorrà la massima attenzione. Gravina e Dal Pino hanno fatto un grande lavoro. Ora con le nuove regole ci sono più possibilità di finire la stagione".

Cosa serve alla Lega di Serie A?

"Se vorremo portare dei cambiamenti dovremo per forza modificare qualcosa. Federazione e Lega come ho detto hanno fatto un grande lavoro, mi piacerebbe mettere a disposizione la mia esperienza americana con tante iniziative. Rimango sempre del parere che il calcio italiano degli anni 90 e primi 2000 era super conosciuto a livello mondiale".

Poi c'è stata un'inversione di tendenza?

"I diritti televisivi della Premier hanno ovviamente portato loro dei soldi che gli hanno permesso di comprare tanti giocatori, cosa fondamentale per tutti".

Si è candidato come Consigliere in Lega?

"Ne ho parlato con tutti i presidenti, mi auguro che mi diano la possibilità di arrivarci. Ho tanta voglia e credo nel calcio italiano: maschile, femminile, Serie A, B, C...".

Come sarà il prossimo calciomercato?

"Da quando siamo arrivati, Rocco Commisso ha già versato oltre 300 milioni per la Fiorentina. Il prossimo mercato sarà unico, con Pradè per fortuna ci siamo mossi d'anticipo a gennaio comprando giocatori importanti. Stiamo lavorando con la massima concentrazione, il prossimo anno vogliamo regalare ai nostri tifosi una grande stagione".

Lo stadio a Campi Bisenzio?

"Siamo alle quattro opzioni spiegate già da Commisso. Lo stadio è fondamentale per le nostre ambizioni. Voglio precisare che la Fiorentina è del popolo viola, ma bisogna lavorare con rapidità e meno rigidità. Su Campi abbiamo fatto un passo importante sull'opzione di fattibilità. Speriamo si giunga presto anche al Governo a una soluzione utile per tutta la Serie A e non solo la Fiorentina".