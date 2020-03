BARONE JR, Joe è felice per me. Sogno la Serie A

Giuseppe Barone, figlio del dg viola Joe, è un giocatore del Perugia, dove però non ha la possibilità di allenarsi, neanche da casa, visto che si sta riprendendo da un grave infortunio al ginocchio. Di seguito alcuni stralci della sua intervista ai media locali, ripresi da La Nazione (edizione perugina) e CalcioGrifo.it: "Sono a Firenze per la prima parte di terapie dopo l’operazione del 21 febbraio. Sto bene, miglioro ogni giorno. Purtroppo è già la seconda volta che mi rompo il crociato, era già successo a 15 anni. Il calore della gente di qui è spettacolare, negli Stati Uniti non esiste una cosa del genere. Amo questo paese, sin da quando andavo a Pozzallo da piccolo", ha affermato Barone junior. Che parlando di cosa gli dice il padre, spiega: "Lui è felice per la mia esperienza in Serie B perché è importante per me. Gli dispiace solo di non potermi venire a vedere giocare". Ha un sogno nel cassetto? “Ora penso al cento per cento al Perugia e un giorno vorrei giocare in Serie A”.