Avanti con gli esterni, Tuttosport: "Dominguez, Ngonge e Boga"FirenzeViola.it
Oggi alle 08:30Primo Piano
di Redazione FV

L’edizione odierna di Tuttosport fa una lista di esterni d'attacco che sono entrati nel mirino della Fiorentina in questa finestra di trattative invernale. Sul taccuino di Paratici ci sono in particolare l’esterno del Bologna Dominguez. Piace anche Cyril Ngonge, esterno del Napoli in prestito al Torino, chiuso dal modulo e che interessava ai viola già quando vestiva la maglia del Verona. L’altro nome è quello di Jeremie Boga, in un filo diretto con il Nizza dove potrebbe finire il centrocampista Richardson.