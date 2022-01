ATTACCO, Tra i nomi anche Onuachu del Genk

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe un altro profilo seguito dalla Fiorentina per l'attacco. Si tratta di Paul Onuachu, punta centrale classe '94 del Genk. Il club lo starebbe seguendo in vista della prossima sessione di mercato estiva e non per quella in corso. Un nome in più, quello di Onuachu, che va ad aggiungersi alla lista degli attaccanti presi in considerazione nell'ultimo periodo.