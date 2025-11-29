Atalanta-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Dodo. Out Gosens, prima chiamata per Kouame
La Fiorentina attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noti i convocati scelti da mister Paolo Vanoli per la gara di campionato che i viola dovranno sostenere domani alle ore 18:00 sul campo dell'Atalanta. Tra i giocatori in lista figura anche Dodo, che è dunque recuperato dal problema fisico accusato contro la Juventus, così come c'è anche la prima chiamata in Serie A per Cristian Kouame, tornato dopo il brutto infortunio al ginocchio. Out invece Robin Gosens, che punta a rientrare contro il Sassuolo. Questa la lista completa:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GUDMUNDSSON Albert
9) KEAN Moise Bioty
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SOHM Simon Salomon Junior
24) VITI Mattia
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati