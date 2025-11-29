Atalanta-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Dodo. Out Gosens, prima chiamata per Kouame

Atalanta-Fiorentina, i convocati di Vanoli: c'è Dodo. Out Gosens, prima chiamata per KouameFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 17:15Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noti i convocati scelti da mister Paolo Vanoli per la gara di campionato che i viola dovranno sostenere domani alle ore 18:00 sul campo dell'Atalanta. Tra i giocatori in lista figura anche Dodo, che è dunque recuperato dal problema fisico accusato contro la Juventus, così come c'è anche la prima chiamata in Serie A per Cristian Kouame, tornato dopo il brutto infortunio al ginocchio. Out invece Robin Gosens, che punta a rientrare contro il Sassuolo. Questa la lista completa:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GUDMUNDSSON Albert

9) KEAN Moise Bioty

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SOHM Simon Salomon Junior

24) VITI Mattia