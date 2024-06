ARGENTINA, 90' da terzino per Nico nel 4-1 al Guatemala

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Amichevole di preparazione per l'Argentina che si sta avvicinando alla Copa America pronta a prendere il via tra qualche giorno. Nella notte gli uomini di Scaloni hanno sfidato e battuto 4-1 il Guatemala al Commanders Field di Landover, nel Maryland. Dopo il vantaggio a sorpresa del Guatemala per un autogol di Lisandro Martinez, l'albiceleste ha dilagato con le doppiette di Lionel Messi e Lautaro Martinez, autore di una rete su rigore guadagnato da Valentin Carboni, mattatore della sfida. Per Nico Gonzalez l'intera partita in campo ma da terzino sinistro dietro a Lo Celso, mentre Martinez Quarta è entrato nel finale per 20 minuti al posto di Enzo Fernandez.