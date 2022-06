ARCADIO A FV, Mi piace Terracciano: sarà titolare

L'ex attaccante Antonio Arcadio ha parlato in esclusiva a FirenzeViola.it dall'evento per la Pieve Romanica a Gropina: "La Fiorentina ha fatto veramente una grandissima stagione, arrivando addirittura in Conference League. Ottimo lavoro di Italiano, valorizzando tantissimi giocatori: bisogna dare merito a lui se la squadra ha ottenuto un posto di rilievo".

Cosa perde la Fiorentina con Torreira?

"Sostituirlo non è facile, ha geometrie e visione, è fondamentale soprattutto nel contesto. Per me è una grandissima perdita, poi sicuramente Italiano ne saprà di più su chi potrà prendere il suo posto. Trovare uno con quelle caratteristiche e qualità, uno che si inserisce e finalizza, non è facile".

Chi serve in attacco?

"Non è importante chi affiancherà Cabral come nome, serve però un giocatore adatto a compensarsi. Al di là di quanto hanno potuto fare Belotti o Jovic negli ultimi anni, serve una sinergia tra gli attaccanti per farli diventare un valore aggiunto".

Terracciano può fare il titolare?

"A me è piaciuto tantissimo, quando c'era Dragowski è riuscito a giocare e penso che alla fine partirà lui titolare. Se arriverà Milinkovic-Savic del Torino penso lo farà da riserva, poi però nel calcio non si sa mai...".

E Vicario?

"Per me è un ottimo portiere. Lo staff tecnico e Italiano faranno le loro valutazioni per la scelta più giusta".