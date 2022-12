ANTOGNONI, Viola non ha bisogno di tanti acquisti

Dal Trofeo Maestrelli ha parlato Giancarlo Antognoni, lasciando un commento prima sul Mondiale: "Messi e Maradona non puoi paragonarli, così come con Mbappè. Anche se io resto sempre per Maradona (ride, ndr). Il futuro però è di Mbappé e della Francia".

Poi qualche parola sulla ripresa del campionato: "Un po' anomala, non siamo abituati a stare fermi quasi due mesi. Dal punto di vista psicologico sarà un po' diverso, è come cominciare di nuovo. Anche se le squadre favorite sono sempre le solite, non si scopre certo l'acqua calda".

La Fiorentina? "Castrovilli è un punto di riferimento importante e mi auguro che ci sia contributo anche da parte di qualche giocatore che non ha reso come si pensava. Amrabat ha fatto bene al Mondiale e tornerà diverso, più determinato. La Serbia di Milenkovic non è andato benissimo ma speriamo possa fare il ritorno del modo migliore. La Fiorentina non credo abbia bisogno di tanti acquisti".

Amrabat? "Col Marocco ha mostrato un carisma diverso e ci auguriamo possa fare così bene anche nella seconda parte di stagione. Venderlo subito? Va chiesto agli interessati. Non credo lascerà la Fiorentina: se si vuole rinforzare non può dare via chi fa bene".

I giovani? "Li conosco dalla Priamavera. Bianco ha già assaporato l'anno scorso l'obiettivo della prima squadra, Amatucci è ancora più giovane. Il salto dalla Primavera alla Serie A è difficile".

E Gollini? "Non mi aspettavo fallisse il suo rientro. Purtroppo non è andata come si pensava, quindi un ripensamento sul portiere ci può stare. O uno gli dà fiducia oppure non so cosa succederà".