ANTOGNONI, Che amore per le Women. Più vicine...

Giancarlo Antognoni è intervenuto alla trasmissione "Tuttocalcio femminile" in onda su TMW Radio per parlare della sfida di domani tra l'ACF Women e il Milan in Coppa Italia. Ecco le sue parole: "In questi anni c'è stata un'evoluzione del calcio femminile e Fiorentina è stata la prima ad aprire la strada, costruendo subito una squadra competitiva. Nel proseguo ha ottenuto sempre ottimi risultati, è una squadra che si segue con affetto, il calcio femminile sta crescendo. Nel Valdarno al viola club anche le giocatrici molto amate? In questo momento la Fiorentina Women hanno vinto molto e i tifosi ne sono contenti, speriamo anche i maschi seguano l'esempio ma c'è volontà di proseguire su questa strada per le donne e di vincere qualcosa con i maschi. La Guagni sogna di essere come te? Le ho fatto i i complimenti quando ha rifiutato il Real e va apprezzata molto e penso che anche dopo la fine della carriera possa restare a fare la dirigente o l'allenatrice e la Fiorentina ne terrà conto di questo gesto. Firenze premia quelli che hanno dimostrato affetto, io ne sono la prova. Donne al Franchi magari per Juve? Si, è stato già aperto per ospitare gare di Champions. In Italia c'è questo duello con la Juve e sono più vicine loro alle bianconere di noi maschi. Speriamo che la sfida con la Juve arrivi quando il gap è esiguo. Milan? E' stato costruito l'anno scorso, è più giovane in cmapo femminile perciò la nostra squadra è più esperta e si farà vedere. Teniamo alla Coppa ma l'obiettivo primario è il campionato e l'approdo in Champions".