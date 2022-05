ANTOGNONI A FV, Roma? Non facile ma alla portata

Giancarlo Antognoni, presente all'inaugurazione del nuovo campo di Padel di Grassina, Padel 31 gestito dai figli, ha parlato anche di Fiorentina: "Padel? Si parla di uno sport emergente e molto praticato e ci tenevo a venire a presenziare perché ci giocano i miei figli. Fiorentina-Roma? Gara determinante come le tre giornate finali che restano, la classifica è abbastanza corta per chi gioca l'Europa. Gara non facile però alla portata della Fiorentina anche se in questo periodo non ha ottenuto grossi risultati, con le tre sconfitte consecutive in campionato e quella di Coppa che pesano. Però i presupposti ci sono per passare indenne questa partita".

Roma stanca? "Ha avuto tanti impegni e giocando il giovedì non c'è recupero fino alla domenica, potrebbero essere più stanchi".



Lei in passato fu vicino alla Roma? "Nell'80 mi aveva cercato ma io sono rimasto a Firenze, ma c'è stato sempre un bel feeling. Sono due squadre propositive e con giocatori importanti, sarà dunque una gara divertente"

.

Cabral? "La Fiorentina gioca bene fino alla trequarti e zona gol mentre in quest'ultimo periodo sono mancati un po' di gol ma verranno anche quelli. Se uno costruisce, c'è la possibilità anche di fare gol. Cabral è arrivato da poco ha ancora un po' di tempo a disposizione, lo vedremo meglio il prossimo anno. Se in questa stagione abbiamo visto le caratteristiche ma non è entrato in questo contesto, i presupposti ci sono"