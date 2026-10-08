Andreazzoli sulla Primavera: "Sosta utile per valutare qualche ragazzo dell'U18"

Aurelio Andreazzoli, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club viola anticipando i temi della sfida contro il Parma, in programma domenica 11 alle 10.45 al Viola Park, che l'Under-20 viola giocherà dopo la lunga sosta. Ecco le parole dell'allenatore:

A cosa vi è servita questa sosta? Siete riusciti a lavorare sulle vostre necessità?

"Abbiamo avuto l’opportunità di vedere qualche ragazzo dell’Under 18, ma non molte possibilità di lavorare sulle nostre necessità. Naturalmente ci siamo messi a disposizione della prima squadra, che durante la pausa, anche per le assenze dei nazionali, aveva esigenze analoghe alle nostre. È evidente che dobbiamo essere pronti a dare il nostro contributo. Ci è però mancata la possibilità di sfruttare pienamente una quindicina di giorni che potevano essere fondamentali per introdurre alcuni elementi di cui la squadra aveva bisogno. Eravamo arrivati alla sosta nelle condizioni ideali per farlo".

A che punto era il percorso di crescita della squadra prima della pausa?

"Avevamo avuto modo di valutarlo nella trasferta di Genova e soprattutto a Milano, in Supercoppa. Lì credo che abbiamo raggiunto un livello che ci aspettavamo di toccare più avanti. I ragazzi sono stati estremamente bravi e hanno anticipato le nostre aspettative. Una conferma è arrivata anche a Lecce, dove abbiamo schierato una squadra molto giovane rispetto agli avversari".

Quali indicazioni le ha lasciato, in particolare, la partita di Lecce?

"Abbiamo disputato una buona gara, con un bel piglio, e abbiamo avuto conferme soprattutto dai ragazzi più giovani. A centrocampo avevamo un classe 2010, un 2009 e un 2008, che si confrontavano con avversari del 2007. Ce la siamo giocata bene e in diverse occasioni abbiamo dato fondo a tutte le nostre energie, mostrando aspetti che ancora volevamo vedere".

La sosta rischia di aver interrotto questa crescita in vista della sfida con il Parma?

"Eravamo a buon punto, ma adesso questo percorso si è un po’ interrotto. Speriamo che la crescita non si sia fermata del tutto. Presumo, comunque, che anche il Parma, il nostro prossimo avversario, abbia dovuto affrontare problemi simili, così come tutte le squadre dei settori giovanili in questo periodo".