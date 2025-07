FirenzeViola Amatucci al Las Palmas: le cifre e i dettagli del trasferimento

vedi letture

La cessione era nell'aria fin dall'inizio del ritiro della Fiorentina in cui non era stato convocato, oggi è arrivata l'ufficialità del suo addio: Lorenzo Amatucci ha deciso di prendere una scelta importante per la propria carriera e anche per la propria vita, dicendo sì alla corte del Las Palmas, in Spagna, e salutando così di nuovo Firenze dopo l'annata passata in prestito alla Salernitana, conclusa con una drammatica retrocessione ma una stagione positiva per il giocatore. Il centrocampista classe 2004 si trasferisce così nelle isole Canarie, dove il prossimo anno giocherà nella Segunda Division spagnola.

Le cifre e i dettagli dell'accordo tra club

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il prestito con diritto prevede un riscatto da 5 milioni per il Las Palmas se vorranno confermare Amatucci a fine stagione. Una formula che prevede però anche un eventuale controriscatto per la Fiorentina a 500 mila euro, una sorta di premio di valorizzazione se il club viola vorrà di nuovo puntare sul centrocampista. Questioni che le due società discuteranno eventualmente di nuovo a fine stagione, ciò che è certo è il trasferimento di Amatucci al Las Palmas dopo aver rinnovato il contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.