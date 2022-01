AMADEUS, Complimenti in diretta tv alla Fiorentina

Su Rai 1 come di consueto a Capodanno va in onda la diretta televisiva che accompagna all'inizio del nuovo anno. In particolare quest'anno lo spettacolo musicale si tiene a Terni e a presentare sul palco c'è Amadeus che via via introduce i vari ospiti. Al momento di presentare Marco Masini, grande tifoso viola, il conduttore che invece è notoriamente interista lo introduce così: "E ora è il momento di un grande cantante con cui spesso parlo di calcio… lui tifa Fiorentina… anzi… complimenti ai viola per la bella stagione".