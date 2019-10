AG. ZURKOWSKI, Cambio proprietà l'ha penalizzato

Jarosław Kolakowski, agente del centrocampista della Fiorentina Zurkowski, ha parlato a Polsat Sport dell'esperienza in viola: "Abbiamo voluto fortemente che restasse in Polonia per sei mesi per prepararsi al meglio al suo futuro in Italia ma nel giro di questo tempo la Fiorentina è stata rilevata da un nuovo proprietario che ha portato grandi cambiamenti. Non c'erano segni che ciò potesse accadere, soprattutto perché i precedenti proprietari ci avevano parlato di progetti futuri e piani a lungo termine. Sono arrivati in viola giocatori eccellenti, come Ribery, e per questo le cose sono un po' più difficili per Szymon, ma penso che presto avrà la possibilità di giocare e di mettersi in mostra".