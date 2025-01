ADLI, La cena in settimana andava fatta. Vogliamo un grande match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Yacine Adli, centrocampista viola, prima di Lazio-Fiorentina ha parlato così ai microfoni di Dazn:

Come state? È vero che avete fatto una cena insieme in settimana?

"Le ultime gare ci hanno lasciato tanto rammarico. Era un momento per far vedere il nostro valore, questa cena andava fatta e abbiamo lavorato bene in settimana. Vogliamo fare una grande partita stasera per uscire da questo momento".