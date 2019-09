AD LEGA, Apriremo 4 nuovi uffici: primo a NY

“Siamo molto avanti. Abbiamo parlato con Joe Barone ma questo faceva già parte del piano industriale della Lega: apriremo quattro uffici all’estero nel corso di questa stagione, il primo probabilmente sarà quello di New York”. Lo ha detto l’amministratore delegato della Lega serie A, Luigi De Siervo, rispondendo ad una domanda dei giornalisti che gli hanno chiesto se stia lavorando alla proposta avanzata dalla Fiorentina di avere una sede proprio della Lega serie A a New York. “Cerchiamo un punto di inizio da cui far partire una strategia di raccolta e di incremento del valore della serie A in un paese importante come gli Stati Uniti - ha aggiunto Luigi De Siervo - e da lì cercare di aggredire commercialmente il Canada, il Messico e tutta la parte americana”