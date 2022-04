ACF-VENEZIA, i numeri del match di sabato

Alla vigilia del 33esimo turno di campionato, la Lega Serie A ha pubblicato sul proprio sito un resoconto statistico dei dieci match in programma. Andiamo a vedere i numeri legati a Fiorentina-Venezia, gara che si disputerà sabato alle ore 16:30.

Nelle ultime 15 sfide di Serie A TIM tra Fiorentina e Venezia non si sono registrati pareggi: 10 vittorie toscane e cinque venete (l’ultimo pareggio è datato 30 marzo 1947, 1-1 a Firenze). Il Venezia ha vinto nel match d’andata contro la Fiorentina (1-0, rete di Aramu) e non riesce a trovare il successo in entrambi i match stagionali di Serie A TIM contro la Viola dalla stagione 1941/42, quando vinse 3-1 a Firenze e 2-1 in casa). La Fiorentina ha trovato la vittoria in tutte le ultime quattro gare casalinghe di Serie A TIM contro il Venezia (ultimo successo veneto datato 5 maggio 1963), segnando sempre almeno due reti; in particolare nell’ultimo incontro al Franchi in ordine di tempo, 30 settembre 2001, successo toscano per 3-1 della squadra di Mancini su quella di Prandelli, con reti di Enrico Chiesa, Nuno Gomes (2) e Filippo Maniero.

La Fiorentina ha vinto ben cinque volte nelle ultime otto giornate di campionato (2N, 1P) e in questo parziale ha quindi totalizzato 17 punti, meno solo della Roma (18) in Serie A TIM. Il Venezia ha perso in tutte le ultime sei giornate di campionato e in una singola stagione di Serie A TIM non fa peggio dai sette ko di fila ottenuti nel finale del campionato 1966/67; più in generale la formazione veneta ha ottenuto appena cinque punti da inizio 2022, solo il Rayo Vallecano (quattro) ha fatto peggio nei maggiori cinque tornei europei. Nessuna formazione ha segnato più gol in Serie A TIM con i nuovi acquisti della sessione invernale di mercato della Fiorentina (sei, con tre giocatori diversi, Piatek, Cabral e Ikone); a sei reti c’è anche la Juventus, ma con due giocatori (Vlahovic e Zakaria); i nuovi acquisti di gennaio del Venezia, invece, non hanno ancora trovato il gol in campionato. Il Venezia ha concesso 11 calci di rigore in questa Serie A TIM (di cui ben sei nel girone di ritorno): nessuna squadra nei maggiori cinque campionati europei ha ricevuto più rigori contro nella stagione 21/22 (11 anche Spezia e Norwich) e da inizio 2022 (sei anche il Troyes).

Nicolás González è il giocatore della Fiorentina che ha partecipato a più gol nel girone di ritorno di questa Serie A TIM: cinque, grazie a due reti e tre assist; in generale l’esterno argentino è il giocatore della Viola che ha fornito più assist nel campionato 21/22 (sei). Mattia Aramu, in gol nella gara di andata vinta dal Venezia 1-0, non segna un gol in trasferta dai play-off di Serie B contro il Lecce del 20 maggio 2021; il numero 10 dei lagunari è ancora a secco di gol nel 2022 in Serie A TIM (10 presenze e 692 minuti giocati) - la prossima sarà la sua 100ª presenza con la maglia dei lagunari in tutte le competizioni. Nelle ultime 18 partite giocate in Serie A TIM, il Venezia ha segnato appena 14 gol: ben sette di questi (il 50%), tra cui tre degli ultimi quattro, hanno visto la partecipazione di Thomas Henry (sei gol e un assist vincente).