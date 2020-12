ACF-HELLAS, I numeri della battaglia del Franchi

La Lega di Serie A ha comunicato i dati sull’ultima giornata di campionato: soffermandoci su alcuni numeri della partita di sabato pomeriggio al Franchi, capiamo meglio come quello tra Fiorentina e Verona sia stato uno scontro uno scontro prettamente fisico; che il Verona fosse una squadra dai modi piuttosto duri (la formazione di Juric è la prima in A per falli commessi a partita) lo si sapeva già alla vigilia e la formazione di Prandelli ha provato a rispondere con le stesse armi.



Ne è uscita una gara condizionata dai numerosi falli (27 in totale, 11 commessi dai padroni di casa e 16 dall’Hellas) e, di conseguenza, con un tempo effettivo di gioco limitato dalle numerose interruzioni arbitrali (poco più di 52 minuti di gioco effettivo sui 98’ complessivi). Fiorentina-Verona è stata la gara del 13^turno con minor numero di passaggi riusciti, 312 per la Fiorentina e 174 per il Verona e anche l’incontro del weekend di A con meno occasioni da gol, 2 a testa. Tra i numeri dei singoli, in casa viola spiccano i 31 recuperi-palla della coppia Igor-Milenkovic (16 per il brasiliano, 15 per il serbo), più che a loro agio nella battaglia fisica del Franchi, e gli 11 palloni toccati in area da Vlahovic, uno dei migliori in casa viola; il numero 9 viola, oltre a risultare decisivo realizzando il rigore dell’1-1, non ha di certo fatto mancare il suo contributo alla squadra, subendo 5 falli dai difensori avversari e percorrendo in campo 10.640 km, terzo per distanza percorsa dopo Faraoni (10.726) e Amrabat (10.653 km).