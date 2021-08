ACF FEMM, Con la Juve al Franchi. Ecco Kravets

La Fiorentina Femminile subito protagonista al Franchi nel big match con la Juventus. Sarà infatti lo stadio Artemio Franchi ad ospitare il match con le campionesse d'Italia (che oggi in amichevole hanno perso 6-0 con il Barcellona) nella seconda giornata di Serie A Femminile 2021/22, la cui data e orario sono ancora da definire. Dopo l’esordio in casa del Sassuolo il 28/29 Agosto, le Viola debutteranno infatti in casa nella giornata successiva.

Nel frattempo la squadra continua a lavorare agli ordini di Patrizia Panico nel ritiro di Roccaporena dove il 12 sosterrà la prima amichevole contro la squadra Primavera del Perugia. E in queste ore si è unita al gruppo Darya Kravets, difensore ucraino classe 1994 in arrivo dallo Stare de Reims. Per lei test fisici e poi lavoro in gruppo in attesa della conferma del tesseramento.