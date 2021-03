ACF FEMM., Battuto 2-0 il Verona: ora viola quinte

Arriva una vittoria per 2-0 da parte della Fiorentina Femminile contro l’Hellas Verona. La partita, valida per la diciassettesima giornata di campionato, è stata decisa dalle reti di Quinn (56’) e Sabatino (82’). Una boccata d’aria fresca per la squadra di Antonio Cincotta, che veniva dalla sconfitta contro la Juventus e tre partite di fila senza successi. Adesso le viola si trovano quinte in classifica con 26 punti.