A sorpresa arriva Rolly: primo rigore in A per Mandragora, sempre più leader

vedi letture

Rigore a parte, Rolando Mandragora è uno dei protagonisti di Inter-Fiorentina. E il Corriere dello Sport dedica un focus sul momento del numero otto in viola, capace di scalare le gerarchie del centrocampo sfruttando anche gli acciacchi di Adli e Cataldi: quattro partite da titolare da inizio campionato a fine 2024, sei da gennaio in poi. La sua scalata nelle gerarchie non si può spiegare solo con i problemi fisici dei compagni di reparto. Prima di ieri sera, aveva segnato due volte in Conference, ma l'ultima rete (a Guimaraes) era valsa il pari in Portogallo e il conseguente passaggio agli ottavi. C'è sempre stato, anche se con un ruolo meno centrale. Da un mese a questa parte la sua importanza è lievitata soprattutto per volere di Palladino, che lo ha eletto a leader in campo e fuori.

Poi c'è anche il rigore: si è presentato dagli undici metri a sorpresa, spiazzando tutti, forse anche i compagni, Moise Kean in primis. La palla più pesante della serata - almeno fino a quel momento - se l'è presa invece Mandragora, che con un piattone mancino in buca d'angolo (pallone da una parte, Sommer dall'altra) ha silenziato i settantamila di San Siro senza neanche spettinarsi il ciuffo: è il momento più luminoso di un calciatore abituato ad agire nell'ombra e non certo dal dischetto. Prima di quello calciato sotto la Curva Nord a San Siro le uniche due volte in cui aveva posizionato il pallone sul dischetto il contesto era ben diverso: si trattava di Coppa Italia stagione 2021/21, col Torino, una rete contro la Samp e un errore al turno precedente contro la Cremonese. Pur avendo gran sensibilità di calcio, Rolando Mandragora non è certo un habitué di certe circostanze. Primo rigore realizzato in Serie A, in quella situazione e con quella freddezza. Anche questo significa leadership, scrive il Corriere, prendersi responsabilità quando più conta.