A novembre Gudmundsson in Islanda per l'appello: può saltare una gara di Conference

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione giudiziaria in cui è coinvolto Albert Gudmundsson in Islanda. Si avvicina infatti l’apertura del giudizio di secondo grado per il calciatore viola che sarà ascoltato il 5 e il 6 novembre dalla Corte d’Appello di Kopavogur, a poco meno di dieci chilometri da Reykjavik. I fatti, che risalgono all’estate del 2023, sono noti: il giocatore era stato accusato di “cattiva condotta sessuale” da una ragazza. La sentenza di primo grado, che lo aveva assolto, era arrivata lo scorso 10 ottobre: secondo i giudici del tribunale di Reykjavik «il giocatore è innocente» e il reato non esiste.

Si trattava della seconda volta che il calciatore veniva riconosciuto non colpevole dalla giustizia islandese, dato che inizialmente il caso era stato perfino archiviato. A novembre scorso era stato formalizzato il ricorso da parte della Procura della Repubblica di Reykjavik: dall’inizio delle udienze, la Corte avrà tempo 4 settimane per emettere la sentenza. Attesa dunque entro il 4 dicembre. Come detto, a novembre dovrà recarsi di persona a Reykjavik: difficile che possa partecipare alla trasferta di Conference del 6, quando la Fiorentina sarà ospite del Mainz.