Dagli inviati

Anche Edoardo Bove allo stadio per seguire la Fiorentina: l'immagine di FirenzeViola

Anche Edoardo Bove allo stadio per seguire la Fiorentina: l'immagine di FirenzeViola
Oggi alle 19:55Primo Piano
di Redazione FV
fonte dal nostro inviato a Londra Tommaso Loreto

Ci sarà un tifoso speciale questa sera al Selhurst Park di Londra... ovviamente per tifare Fiorentina. Come mostra l'immagine di Firenzeviola.it, a seguire dal vivo De Gea e soci contro il Crystal Palace ci sarà anche Edoardo Bove, da qualche mese sbarcato in Inghilterra (gioca in Championship, nel Watford) ma oggi in incognito a seguire i suoi ex compagni.