Vanoli nel pre: "Mi aspetto una grande gara. Da giocare con coraggio e personalità"

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Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, in diretta su Sky Sport prima del match col Crystal Palace ha parlato così, dal prato di Selhurst Park: "Mi aspetto una grande prestazione. In un gruppo lo spirito deve essere quello che ci ha portato a uscire da quella situazione. Adesso abbiamo una partita importantissima contro una squadra forte, dobbiamo affrontarla con coraggio e personalità".

Pensa che la partita si deciderà in mezzo al campo?

"Nel calcio di oggi la differenza la fanno i centrocampisti. Fagioli ci ha fatto girare tantissimo, Gud ha le giocate da fare tra le linee, le punte devono attaccare la profondità. Loro queste caratteristiche le soffrono, sono molto fisici".

Forse, oggi, vi aiuterà il non partire favoriti.

"La pressione fa parte di chi vuole ottenere qualcosa di importante. Portare avanti la Conference con lo stato emotivo che avevamo in campionato era difficile, adesso è l'ora di giocare con coraggio. Serve lucidità e testa anche nei confronti dei tifosi, consapevoli che ci sarà anche la gara di ritorno da giocare".