401 calciatori stranieri in serie A: la Fiorentina tra le ultime, Udinese in vetta

Con l'esordio del moldavo Perciun nell'ultima gara del Torino, la presenza di calciatori stranieri in serie A ha sforato quota 400. "La carica dei 401", titola infatti La Stampa, con chiara allusione alla carica dei 101 di Disney. In realtà dal focus emerge che la percentuale di italiani schierati in campo si riduce al 32% ma si sottolinea come su 588 giocatori, 401 appunto sono di un'altra nazionalità. Tra le 77 nazioni rappresentate, comanda la Francia con 45 giocatori, poi l'Argentina con 28 e la Spagna con 24; fuori dal podio il Brasile con 15 mentre 30 paesi hanno un solo rappresentante, come la Neozelandia (Cacace dell'Empoli)

Tra i club più esterofili del campionato troviamo l'Udinese al primo posto con 27: i bianconeri sono i massimi rappresentanti e in ben sette occasioni sono scesi in campo con una formazione titolare interamente di giocatori stranieri. Seguono a ruota e con un solo "impiego" di ritardo Parma e Verona, dopodiché spicca fortemente il Milan (quota 25), al pari di Como e Lecce. Tra le big, l'Inter è a 19, 20 invece per la Juventus.

La Fiorentina in questa particolare classifica è quartultima con 16, seguita solo da Napoli e Monza con 15 e Cagliari con 12.