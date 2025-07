3-0 per la Fiorentina il primo tempo contro la Primavera: in gol Dodo, Kean e Dzeko

vedi letture

Finisce 3-0 per la Fiorentina il primo tempo dell'amichevole contro la Primavera in un Viola Park sold-out con 1500 tifosi accorsi per vedere la prima uscita stagionale dei ragazzi agli ordini di Pioli. In rete Dodo, Kean e Dzeko per una Fiorentina che ha giocato piuttosto bene andando vicina al gol in diverse occasioni con il portierino Fei protagonista indiscusso della sfida. Dall'altra parte, De Gea viene impegnato una sola volta e risponde alla grande dopo un suo errore in impostazione.