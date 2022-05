ZURKOWSKI, L'Empoli è pronto a riscattarlo. Poi...

Conclusa la stagione, è tempo di sistemare questioni come i contratti che vanno verso la conclusione e/o eventuali prestiti che abbiano incluso diritti di riscatto. Come ad esempio nel caso di Szymon Zurkowski, centrocampista polacco classe '97 di proprietà della Fiorentina e in prestito all'Empoli ormai da due anni e mezzo, con l'ultima stagione che prevedeva una formula comprensiva di un diritto di riscatto (fissato a circa 4,5 milioni di euro) che i cugini toscani sono già pronti a esercitare.

Da parte loro, però, i viola detengono il contro-riscatto per meno di 6 milioni e, secondo quanto ci risulta, a loro volta hanno intenzione di usufruirne garantendo così una sorta di premio di valorizzazione di poco superiore al milione alla società di Corsi e il rientro di un importante prospetto per la mediana all'allenatore Italiano. Da capire però se il polacco possa essere coinvolto in un eventuale affare Vicario, scenario che sembrava più caldo però qualche settimana fa rispetto a oggi. Qualora l'intenzione fosse di tenerlo anche in futuro a Firenze, sarà necessario anche un rinnovo del contratto (quello attuale scade nel 2024), sulla scia di quanto accaduto con Sottil tra estate e autunno scorsi.