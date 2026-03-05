FirenzeViola Zufferli torna al Franchi: l'ultima volta arbitrò la Fiorentina sconfitta dal Napoli

vedi letture

L'AIA, come di consueto, ha comunicato la designazioni arbitrali valide per la ventottesima giornata di Serie A. La partita tra Fiorentina e Parma, in scena al Franchi nel lunch match di domenica, sarà diretta da Luca Zufferli. Il fischietto della sezione di Udine sarà affiancato dagli assistenti Imperiale e Ceccon, mentre il quarto uomo sarà Feliciani. Negli studi di Lissone ci saranno Gariglio nel ruolo di Var e Mariani come Avar.

Zufferli nella sua giovane carriera iniziata nel 2023 nei massimi campionati italiani, ha diretto la Fiorentina in sole 5 occasioni, in queste i viola hanno registrato: 4 vittorie e 1 sconfitta. L'unica sconfitta coincide con l'unica direzione di gara di Zufferli in questa stagione al Franchi, è stata alla terza giornata contro il Napoli nel pieno del periodo di difficoltà della viola. Dunque un bilancio molto positivo per il club gigliato, che conta di tornare alla vittoria nella prossima partita migliorando ulteriormente i risultati sotto la direzione di Zufferli.

Il fischietto di Udine con il Parma conta 6 precedenti tra Serie D, Serie B e Serie A, nei quali i ducali hanno collezionato: 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta contro la Reggina nella stagione 21/22, quando ancora la squadra di Cuesta militava in Serie B. In questa stagione Zufferli ha arbitrato in due casi il Parma, contro due grandi squadre: Lazio e Juventus. Queste non sono comunque riuscite a trovare i tre punti. La Lazio, in casa del Parma, ha rimediato un pesante 3-1, mentre la Juventus nel suo stadio non è andata oltre il pareggio.



