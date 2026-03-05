Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi
Queste le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi nazionali in edicola questa mattina.
Viola, ora contano solo unità e normalità: serve un clima positivo e l'abbandono del 3-5-2. Ma i nuovi arrivati devono dare di più. Paratici e il restyling della Fiorentinadi Andrea Giannattasio
2 La dolorosa ripartenza viola tra chiarimenti interni e un recupero di Kean da monitorare giorno dopo giorno
Lorenzo Di BenedettoVanoli non in discussione, il giorno libero che sa di ennesima presa in giro e un tonfo che fa più male degli altri. La Fiorentina è ancora nei guai e la luce in fondo al tunnel è di nuovo lontana. Paratici prenda la situazione in mano
Angelo GiorgettiIncredibile a Udine, Vanoli rischia e sbaglia tutto. Umiliante anche per Rugani tornare in queste condizioni. Tre schiaffi che fanno male, Paratici intervenga e trovi i responsabili: basta con queste figure
