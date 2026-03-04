Gosens e l'occasione del riscatto: col Parma titolare dopo più di un mese

vedi letture

Uno dei pezzi più letti oggi su Firenzeviola.it è stato quello che la nostra redazione ha dedicato a Robin Gosens che, complice la squalifica di domenica contro il Parma, tornerà titolare dopo più di un mese. L’ultima volta era stata contro il Napoli il 31 gennaio, dopodiché Paolo Vanoli gli ha riservato un filotto di panchine preferendogli l'ex Empoli che già aveva consolidato il suo ruolo come esterno d’attacco. Con l’arrivo di Harrison, il tecnico viola ha dato continuità alla soluzione Parisi-terzino ed Harrison-esterno. A discapito di Gosens che si è pian piano eclissato. Ora è pronto a riprendersi il posto con la mascherina protettiva al volto per via del colpo incassato contro il Pisa.